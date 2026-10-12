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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - اقتحم مستوطنون إسرائيليون ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا أمام قبة الصخرة.

مستوطنون يقطعون الكهرباء عن منطقة المسعودية بنابلس
 

وفي نابلس، قطع مستوطنون إسرائيليون الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، للمرة الخامسة منذ أكثر من شهرين في محاولة للتضيق على المواطنين.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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