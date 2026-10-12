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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأرميني

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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأرميني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من السيد آرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، في ضوء الحرص المشترك على دفع أطر التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

 

وأكد الوزيران عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مصر وأرمينيا، وأهمية تكثيف التواصل والتشاور بين الجانبين لدفع التعاون المشترك، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بانعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بالقاهرة في ديسمبر الماضي، معرباً عن التطلع إلى عقد الدورة المقبلة في أرمينيا، والتنسيق لتنظيم منتدى لرجال الأعمال على هامشها، بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي والسياحي، وتوسيع مجالات الشراكة بين مجتمعي الأعمال. 

 

وتناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء التطورات الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والمحافل متعددة الأطراف، بما يعكس تقارب وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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