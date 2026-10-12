مظاهرات أمام السفارة الهولندية في القاهرة تنديدًا بالقبض على أحمد ناصر - (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - نظم عدد من المواطنين المصريين، تظاهرة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة، احتجاجًا على إلقاء السلطات الهولندية القبض على الشاب المصري أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج.

ورفع المحتجون شعارات تندد باعتقال ناصر، معبرين عن رفضهم لما وصفوه باحتضان هولندا لعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتأتي الوقفة بعد توقيف "ناصر"، أمس الأحد، أثناء توجهه للمشاركة في تجمع لمواطنين مصريين أمام السفارة المصرية في هولندا، وكان يستهدف التعبير عن دعم السفارة والعاملين بها، والاعتراض على إساءات وتجاوزات تعرضوا لها خلال تحركات سابقة من قبل مجموعات تنتمي لجماعة الإخوان.

وقال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إلى أن ناصر برفقة مجموعة من المصريين في طريقهم إلى المشاركة في تجمع أمام السفارة المصرية. مؤكدًا أن المجموعة فوجئت، بعدة سيارات تقل أشخاصًا اعترضوا طريقهم ومنعوهم من التصوير، قبل أن يُقتاد ناصر بعيدًا عن المجموعة.

ووصف ثابت ما حدث بأنه واقعة تثير التساؤلات، مطالبًا بالكشف عن الجهة المسؤولة عن توقيف ناصر ومكان وجوده.

رفع المشاركون في الوقفة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة لافتات، من بينها "السفارة المصرية خط أحمر"، وطالبوا السلطات الهولندية بإعلان أسباب توقيف ناصر والجهة المسؤولة عن الإجراء، والكشف عن وضعه القانوني ومكان وجوده، وضمان تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

كما عبّر المحتجون عما وصفوه بازدواجية المعايير في التعامل مع التحركات المرتبطة بالسفارة المصرية، مطالبين بتوضيح رسمي يضع حدًا للتكهنات المتداولة بشأن الواقعة.