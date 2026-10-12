لمناقشة ملفات التعليم والصحة والصناعة... انطلاق اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، عقب انتهاء الجلسة العامة مباشرة، وفقاً للبيان الصادر عن أمانة شؤون اللجان وإدارة السكرتارية التنفيذية والمتابعة.

وتشمل الاجتماعات جدول أعمال مكثفاً يغطي مختلف القطاعات بمشاركة نحو 23 لجنة نوعية، أبرزها الشؤون الدستورية والتشريعية، الاقتصادية، الصناعة، التعليم والبحث العلمي، والنقل والمواصلات.

وتتصدر ملفات الاجتماعات مناقشة لجنة الصناعة لتداعيات مشروع قرار الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير خامات المعادن إلى مصر مدى تأثيره على الصناعة الوطنية، والإجراءات العاجلة للحفاظ على استدامة الإمدادات. كما تبحث لجنة التعليم والبحث العلمي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن اتفاق الشراكة الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلفة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية.

وفي السياق ذاته، تعكف لجان النقل والمواصلات، حقوق الإنسان، والشئون الدينية على استعراض ووضع أطر خطط عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، فيما وُزعت مقرات الاجتماعات على قاعات الأدوار المختلفة بمبنى المجلس لتنطلق فور انتهاء الجلسة العامة.