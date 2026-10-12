دوت الخليج -

رصد هزتين أرضيتين شمال غرب مدينة ذمار

سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، هزتين أرضيتين خفيفتين شمال غرب مدينة ذمار، بلغت قوتهما 2.3 و2.2 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة (4:02) و(4:03) على التوالي، وبعمق 10 أمتار. رصد هزتين أرضيتين شمال غرب مدينة ذمارسجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، هزتين أرضيتين خفيفتين شمال غرب مدينة ذمار، بلغت قوتهما 2.3 و2.2 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة (4:02) و(4:03) على التوالي، وبعمق 10 أمتار. وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن هذه الهزات تعد من الأنشطة الزلزالية الخفيفة المعتاد رصدها بين الحين والآخر.. مشيراً إلى أنها تمثل تفريغاً للطاقة الزلزالية، بما قد يسهم في الحد من تراكمها وحدوث أنشطة زلزالية أكبر لا سمح الله. وأكد أن المركز يواصل بصورة مستمرة رصد ودراسة الأنشطة الزلزالية محلياً ودولياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رصد هزتين أرضيتين شمال غرب مدينة ذمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.