أخبار اليمن : تحذير ناري من القوات المسلحة لشركات الطيران

تحذير ناري من القوات المسلحة لشركات الطيرانجددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صدر عنها اليوم، أن المطارات السعودية معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأهابت بالجميع أخذ تحذيراتها على محمل الجد، محملة السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة.

وأكدت القوات المسلحة أنها ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق أهدافها.

