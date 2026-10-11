وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع كفاءة التشغيل ومعدلات الإنتاج بشركة حلوان للمسبوكات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 أكتوبر 2026 05:33 مساءً - إستكمالًا للزيارات الميدانية المتواصلة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي؛ أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة داخل شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي)، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات العملية الإنتاجية، والاطمئنان على كفاءة التشغيل بمختلف خطوط الإنتاج بالشركة ومعدلات الأداء.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بالمرور على مسبك لوازم المحركات، وتفقد خط تشكيل الفيوران بالمسبك، والتي تعد أحد أهم مستلزمات الإنتاج بالمسبك وتسهم في رفع جودة المنتج النهائي بالمواصفات القياسية المطلوبة، من خلال تعزيز جودة السطح ودقة الأبعاد للمسبوكات الهندسية وتقليل العيوب مقارنة بالرمال التقليدية، بما يسهم في الحد من الهالك فى الصناعة، وتُستخدم لإنتاج شمعات الرباط ومحابس المياه وفرامل القطارات وكور طحن الأسمنت وغيرها من المنتجات التي تدخل في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى.

واطمأن الوزير على أحوال العاملين بالمسبك وحثهم على بذل المزيد من الجهد لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز المبيعات، لتحقيق المستهدفات الإنتاجية والتسويقية للشركة.

كما تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، أفران الصهر، وحرص على متابعة كفاءتها الإنتاجية والعائد المحقق منها، والاطمئنان على انتظام العمل بنظام الورديات، والاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة بها، إلى جانب متابعة معدلات الإهلاك، بما يدعم رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول الإنتاجية وتعظيم العائد منها.

أعقب ذلك المرور على قطاع المسابك الآلية، حيث شدد "جمبلاط" على أهمية دراسة السوق والتعرف على المنافسين وتحليل منتجاتهم، بما يساعد على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الشركة، مشددًا على ضرورة الحرص على تحقيق الاستفادة المثلى للطاقات الإنتاجية المتاحة، مع إيلاء المزيد من الاهتمام بالجانب التسويقي وتحديد الفئات المستهدفة من العملاء، بما يدعم فتح أسواق جديدة وزيادة حجم المبيعات وتحقيق عائد اقتصادي أفضل.

كما تضمنت الجولة تفقد فرن القوس الكهربي المستخدم في صهر الصلب، وتابع الوزير طبيعة العمل به، في إطار الوقوف على الإمكانيات الفنية والتشغيلية المتاحة ومتابعة كفاءة العملية الإنتاجية.

وفي ختام الجولة، عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالشركة، استمع خلاله إلى مطالبهم بالإضافة إلى مقترحاتهم بشأن تطوير العمل، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات بالشركة، والعمل على تحويل الإمكانيات المتاحة إلى معدلات إنتاج ومبيعات أعلى، ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية، ودعم خطط التطوير وتعزيز دور الشركة في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق.

ووجّه الوزير بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج ومراحلها المختلفة، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، بما يكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركة. عرض أقل