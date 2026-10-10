الرئيس السيسي: زيارة ماليزيا عكست عمق العلاقات بين البلدين وفتحت آفاقا أوسع للتعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 09:37 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات المصرية الماليزية، معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما خلال زيارته إلى ماليزيا.

وقال السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» عقب مغادرته ماليزيا، إنه يحمل كل المحبة والامتنان والتقدير للملك السلطان إبراهيم، ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، والشعب الماليزي.

وأشار الرئيس إلى أن ما لمسه خلال الزيارة من مشاعر طيبة وحفاوة في الاستقبال يعكس عمق المحبة التي تكنها ماليزيا لمصر، مؤكدا أن ذلك يدفع العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب من التعاون بين البلدين.