مبنى الكلى الجديد بمستشفى العريش.. إنجاز طبي يضاف إلى سجل القطاع الصحي بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 08:13 مساءً -

أكد الدكتور عمرووعادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن تشغيل هبنى الكلى الصناعي الجديد بمستشفى العريش العام، يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفى العريش العام والارتقاء بمنظومة الصحة في شمال سيناء تمهيدًا للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل،

وقال وكيل وزارة الصحة انوهءاة الصرح الطبي الجديد يهدفو إلى توفير رعاية علاجية متكاملة بأعلى معايير الجودة والاحترافية، مشيرا ان المبنى الجديد يضم 85 ماكينة غسيل كلوي حديثة، وخدمات الغسيل الكلوي للأطفال والعناية المركزة لمرضي الغسيل الكلوي.

وأشار عبد العال إلى أن مبنى الكلى الصناعي بمستشفى العريش العام، مجهز بأحدث معايير التأمين الصحي الشامل مما يساهم بشكل كبير في استيعاب أعداد أكبر من مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة وتقديم جميع خدمات الغسيل الكلوي داخل المحافظة.

ولفت إلى أن المبنى يعد إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل القطاع الصحي بمحافظة شمال سيناء، وأم إنشاؤه تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واشراف الدكتور بيتر وجيه مساعد معالي الوزير للطب العلاجي،

ولفت الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، خلال جولة تفقدية موسعة لمبنى الكلى الجديد بمستشفى العريش العام؛ أن المبنى تمز تشغيله فعلياً ودخوله الخدمة لاستقبال المرضى.

وخلال الجولة حرص وكيل وزارة الصحة على تفقد أقسام المبنى المختلفة والمرور على المرضى داخل صالات الغسيل الكلوي، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم بعد بدء التشغيل الفعلي.

واستمع الدكتور عمرو عادل إلى آراء المرضى وذويهم حول الخدمة الطبية المقدمة بالأجهزة الحديثة، ومدى رضاهم عن التجهيزات الجديدة التي تم توفيرها للتخفيف عن كاهلهم،

وتوجه جميع المرضي بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزير الصحة والسكان ومحافظ شمال سيناء علي ما تشهده المحافظة من تطور كبير في الخدمات الصحية خلال الأونة الأخيرة.

وفي ختام جولته التفقدية توجه وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضي بمستشفى العريش العام من أطقم طبية وتمريضية وإدارية علي ما يبذلوه من جهد في خدمة مرضي الغسيل الكلوي بمحافظة شمال سيناء.

رافق وكيل وزارة الصحة أثناء المرور الدكتورة مني يوسف حرب مدير الطب العلاجي والدكتور حسام ابو القاسم مدير المستشفى والدكتور مسعد زيدان رئيس الهيئة الطبية ومس مسعودة عبد الهادي مشرفة وحدة الغسيل الكلوي.