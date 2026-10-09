مصر تستضيف كأس العالم للرماية 2026 بمشاركة 50 دولة و600 لاعب بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 11:13 مساءً -

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 50 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وحازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، إلى جانب عدد من قيادات القوات المسلحة والمسؤولين الرياضيين وممثلي الاتحادات الدولية والأفريقية والمصرية للرماية.

جوهر نبيل: البطولة تعكس قدرات مصر التنظيمية

أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية رياضية متطورة وإمكانات تنظيمية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات العالمية.

وأوضح أن تنظيم مثل هذه الأحداث يسهم في تعزيز حضور مصر على الساحة الرياضية الدولية، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.

وأضاف أن الوزارة تواصل دعم الاتحادات الرياضية المصرية وتوفير البيئة المناسبة لتطوير الألعاب المختلفة، بما يساعد على إعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في المحافل الدولية.

وأشار إلى أن استضافة البطولة بالعاصمة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في المنشآت الرياضية وتوظيفها في تنظيم الفعاليات الكبرى، بما يدعم السياحة الرياضية ويعزز مكانة مصر وجهة لاستضافة الأحداث الدولية.

رئيس الاتحاد الدولي يشيد بتطور الرماية المصرية

أعرب لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، عن سعادته بوجوده في مصر، مشيدا بالتطور الذي تشهده اللعبة والجهود المبذولة لتعزيز حضور مصر على خريطة الرماية الدولية.

ووجه روسي الشكر إلى الدولة المصرية على استضافة البطولة، مثمنا دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضيين، كما أشاد بجهود الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني في تنظيم المنافسات واستقبال الوفود وتوفير الأجواء المناسبة للمشاركين.

وأكد أن مصر تمتلك إمكانات تنظيمية وبنية تحتية رياضية متميزة، مرحبا بجميع الوفود واللاعبين، ومعربا عن تطلعه إلى منافسات قوية تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين الاتحادات واللاعبين من مختلف الدول.

حازم حسني: استضافة البطولة تؤكد مكانة مصر الرياضية

من جانبه، رحب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، بالوفود المشاركة، معربا عن اعتزازه باستضافة البطولة على أرض مصر.

ووجه التحية إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية وقيادات القوات المسلحة والشخصيات الرياضية وممثلي الاتحادات المشاركة، مثمنا حضورهم حفل الافتتاح.

وأكد حسني أن استضافة كأس العالم تمثل فرصة لإبراز قدرة مصر على تنظيم المنافسات الدولية الكبرى، مشيرا إلى حرص الاتحاد المصري على مواصلة تطوير اللعبة وتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين واللاعبات للمنافسة وتحقيق الإنجازات.

كما أعرب عن تقديره لدعم وزارة الشباب والرياضة والتعاون مع الاتحاد الدولي، مؤكدا أن نجاح البطولات الكبرى يعتمد على تكامل جهود المؤسسات والجهات المعنية.

منافسات دولية حتى 20 أكتوبر

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للرماية 2026 حتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الرماة والراميات من 50 دولة، في مسابقات البندقية والمسدس.

وتتيح البطولة فرصة لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية بين المشاركين، كما تمثل محطة جديدة لاستضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية الكبرى وإبراز إمكاناتها في تنظيم المنافسات العالمية.