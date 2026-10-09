الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة في جنوب سيناء والبحر الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 10:21 مساءً -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وخليج العقبة، إلى جانب مناطق من محافظة البحر الأحمر تشمل الغردقة وسفاجا، وفقا لآخر صور الأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، محذرة من ضربات البرق والرعد ونشاط الرياح الناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، والذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

توقعت الهيئة أن يسود غدا السبت 10 أكتوبر 2026 طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وتظهر أبرز الظواهر الجوية المتوقعة فيما يلي:

الشبورة المائية: من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار السواحل الشمالية: فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

أمطار رعدية وسيول محتملة: فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، قد تغزر وتصل إلى حد السيول في مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

فرص ضعيفة للأمطار: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نشاط الرياح: رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية.

تحذير من البرق والرياح الهابطة

حذرت هيئة الأرصاد من الظواهر المصاحبة للسحب الرعدية، والتي تشمل نشاط الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب، فضلا عن احتمالات حدوث ضربات البرق على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.