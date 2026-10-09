أخبار اليمن : طرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب للمرة الثاني

طرد تحشيدات العدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب للمرة الثاني
تمكنت القوات المسلحة وللمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله وعونه وتأييده وللمرة الثانية خلال ساعات من التصدي وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي حاولت التقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب ولم تحرز أي تقدم بفضل الله.
وأكد أنه تم استهداف التحشيدات بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والإسناد المدفعي وبالأسلحة الثقيلة وتدمير أكثر من 22 مدرعة ومصرع وإصابة العشرات بينهم عدد من القادة ووصول أكثر من 30 سيارة إسعاف إلى عدن تنقل القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي.
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