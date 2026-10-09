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اللجنة المصرية في غزة تواصل حملة «أكتوبر الوردي» بين مخيمات النازحين لنشر الوعي بسرطان الثدي (فيديو)

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اللجنة المصرية في غزة تواصل حملة «أكتوبر الوردي» بين مخيمات النازحين لنشر الوعي بسرطان الثدي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - تواصل اللجنة المصرية في غزة جولتها الميدانية ضمن حملة «أكتوبر الوردي» داخل مخيمات النازحين، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي، في رسالة إنسانية تجمع بين التوعية والدعم النفسي للمرأة.

 

 

وتؤكد الحملة أهمية الوقاية والكشف المبكر باعتبارهما خطوتين أساسيتين لحماية صحة المرأة، مع إيصال رسالة دعم وتضامن لكل سيدة بأن مواجهة المرض لا تعني خوض المعركة بمفردها.

 

وتحمل الحملة رسالة واضحة مفادها أن مصر دائما بجوار الأشقاء في فلسطين، وأن المرأة الفلسطينية تستحق الرعاية والدعم في كل الظروف.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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