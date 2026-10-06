القاهرة الإخبارية: القوات الحكومية اليمنية تقود معارك مستمرة في جبهة تعز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 09:37 مساءً - قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن التطورات الميدانية الأخيرة شهدت تنفيذ غارات جوية استهدفت أرتالًا عسكرية للحوثيين في منطقة التربة، ما أسفر عن تدمير أكثر من 50 مركبة وشاحنة مسلحة، كانت في طريقها إلى مدينة التربة للسيطرة على مناطق تشهد مواجهات مع الحوثيين في ريف تعز.

القوات الحكومية تخوض معارك متواصلة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الحكومية تخوض معارك متواصلة على عدة جبهات في تعز، من بينها حيفان والتربة والصِّلو، الواقعة جنوب وغرب المحافظة.

وأشار إلى أن أبرز التطورات الميدانية تمثلت في تحرك ألوية العمالقة باتجاه تحرير منطقة الوازعية، التي تتمتع بأهمية استراتيجية، إذ إن السيطرة عليها تعني تأمين مضيق باب المندب، أو فرض سيطرة نارية على مدينة المخا وعدد من المديريات التي انسحبت منها القوات قبل أيام.

استعادة السيطرة على جبال المنظرة والأشعري وحيفان

وأوضح أن القوات الحكومية أعلنت كذلك استعادة السيطرة على جبال المنظرة والأشعري وحيفان جنوب تعز، مشيرًا إلى أن مركز القيادة أفاد بأن العمليات شملت جبهات الأربعين والمدينة والأفروف، إلى جانب جبهات أخرى.

وفيما يتعلق بمديريتي المضاربة ورأس العارة الواقعتين على الحدود مع تعز، أفاد الموسمي بأن ألوية العمالقة الجنوبية، إلى جانب قبائل وتشكيلات عسكرية، أعلنت تقدمها في تلك المناطق.

كما أفادت مصادر ميدانية باستعادة السيطرة على جبل المنصورة، مع استمرار الضغط باتجاه الوازعية، بعد دخول القوات إلى القرى الأولى في المنطقة، ومواصلة التقدم باتجاه بقية المديرية بهدف إحكام السيطرة عليها.