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بسبب أدائه المميز .. محمود صلاح صانع ألعاب منتخب الشباب أفضل لاعب في تصفيات شمال أفريقيا

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بسبب أدائه المميز .. محمود صلاح صانع ألعاب منتخب الشباب أفضل لاعب في تصفيات شمال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 08:21 مساءً - حصد محمود صلاح، نجم ومنتخب مصر للشباب، جائزة أفضل لاعب في تصفيات شمال إفريقيا، عقب تقديمه أداءً متميزاً خلال مباريات الفراعنة.

منتخب مصر للشباب يتأهل الى بطولة أمم أفريقيا 

وكان منتخب مصر للشباب قد فاز على نظيره الجزائري بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة والأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

وسجل محمود صلاح، لاعب منتخب مصر للشباب، هدف التقدم للفراعنة في شباك الجزائر بالدقيقة 21 من عمر المباراة، وعزز أنس رشدي تقدم المنتخب بالهدف الثاني في الدقيقة 81، ليحصد الفراعنة نقاط المباراة كاملة.

منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام 

وتصدر منتخب مصر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة، ويأتي خلفه المنتخب المغربي في الوصافة برصيد 7 نقاط، ليضمن التأهل رفقة الفراعنة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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