انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسًا لمجلس النواب الليبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 08:21 مساءً - أعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، انتخاب عضو المجلس الصالحين عبدالنبي رئيسًا لمجلس النواب، جاء ذلك في بيان مقتضب منذ قليل.



وجاء انتخاب الصالحين عبدالنبي خلال جلسة مجلس النواب، اليوم، في تطور جديد بشأن رئاسة المؤسسة التشريعية الليبية.



ويُعد الصالحين عبدالنبي من أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الأولى، طبرق، كما سبق أن شغل عضوية عدد من اللجان البرلمانية، من بينها لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الإسكان والمرافق.

ويأتي انتخابه في ظل تحركات داخل مجلس النواب لإعادة ترتيب عمل المجلس وهيكله الداخلي، وسط اهتمام سياسي محلي ودولي بمسار المؤسسة التشريعية ودورها في المرحلة الانتقالية.



