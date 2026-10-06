8 ملايين مشاهدة خلال الأيام الأربعة الأولى لانطلاق الموقع الإلكتروني لـ"منتدى مصر 2026"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 08:21 مساءً - سجل الموقع الإلكتروني لـ "منتدى مصر 2026" أكثر من 8 ملايين مشاهدة خلال الأيام الأربعة الأولى لانطلاقه، فيما تجاوز عدد زائري الموقع الرسمي للمنتدى 300 ألف زائر.

وكشف مجلس الوزراء، أن الموقع شهد تفاعلًا واسعًا من المواطنين، حيث سجل أكثر من 50 ألف مشاركة بالأفكار والمقترحات حول مختلف محاور المنتدى، في مساحة تفاعلية تتيح للجميع طرح آرائهم وأفكارهم والإسهام في صياغة نقاشات "منتدى مصر 2026".

واستقبل الموقع آلاف الآراء والمقترحات، التي تتم مراجعتها ونشرها دوريًا على الموقع، حيث تم نشر ما يزيد على 2000 مشاركة حتى الآن، موزعة على 19 قطاعًا، بما يعكس اهتمامًا واضحًا من المواطنين بالمشاركة في محاور المنتدى والإسهام في صياغة أولويات المرحلة المقبلة.

ويمكن للمواطنين والخبراء والمتخصصين التسجيل المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى عبر الرابط: https://EgyptForum.gov.eg