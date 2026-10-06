تحذير تطورات من الأرصاد لهذه المحافظات بسبب الأمطار .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر2026، وذلك فى الوقت الذى تتكاثر فيه السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من وسط وجنوب سيناء.

- الأمطار قد تغزر أحياناً بنسبة (40% تقريباً) على بعض المناطق خاصة على مناطق من (العلمين - الإسكندرية - محافظات شمال الوجه البحري) على فترات متقطعة.

- ​فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

- الأمطار قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى أن الطقس اليوم الثلاثاء طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية.

الطقس غدا الأربعاء 7 أكتوبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء 7 أكتوبر 2026، يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للحرارة في آخره وفي الصباح الباكر.

​درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 أكتوبر 2026

​القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 19.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26، الصغرى 19.

​شمال الصعيد: العظمى 31، الصغرى 18.

​الوجه البحري: العظمى 28، الصغرى 18.

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 27، الصغرى 20.

​جنوب الصعيد: العظمى 36، الصغرى 23.

​الظواهر الجوية الأربعاء 7 أكتوبر 2026



​شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق من الصحراء الغربية وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأجزاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.