أحمد موسى: الصهاينة والإخوان أعداء لينا.. وإحنا في ظرف صعب وهنعديه بالتحمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أكتوبر 2026 11:25 مساءً - أكد الإعلامي أحمد موسى أن التحديات ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن التضامن الشعبي خلال حرب أكتوبر 1973 كان حاضرًا بقوة، وكان الشعب كله يتبرع بالدم وغيره.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن التحديات ما زالت قائمة، موضحًا أن التضامن الشعبي خلال حرب أكتوبر 1973 والشعب كله كان بيتبرع بالدم وغيره.

التحمل والتماسك

وأضاف: «إحنا في ظرف صعب جدًا وهنعديه بالتحمل والتماسك، لما يطلع مجرم الحرب سموتريتش النهاردة بيقول هناخد سيناء أنا كشعب دوري إيه؟ ده عدو، إحنا عندنا 2 أعداء الصهاينة والإخوان المسلمين، يريدوا إن يفككوا الجيش لكن هذا لن يحدث».

وأوضح: «في 2011 حصل هناك فوضى وإرهاب لكن ما حدث مع الدول الأخرى لم يحدث معانا، واليوم نواجه تحديات هائلة، مش بتكلم هنا عن عيش وسكر وزيت، بتكلم عن تحديات وجودية».