عبد الرحمن يونس يتوج بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال فى الصين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - توج عبد الرحمن يونس لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بذهبية بطولة العالم للكبار المقامة فى الصين فى وزن -85 كجم محققاً رقماً قياسياً جديداً فى المجموع بواقع 390 كجم وفضية الخطف وبرونزية الكلين.

فيا تترقب الجماهير المتابعة لرياضة رفع الأثقال ظهور البطلة الأولمبية سارة سمير في بطولة العالم بالصين.

وتظهر سارة سمير في بطولة العالم يوم 5 نوفمبر الجارى الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت القاهرة / 7:00 مساءً بتوقيت الصين.

ويترأس البعثة محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وتحت إشراف الجهاز الفني بقيادة علاء حسن كامل و محمد حسني "ميشو".

وتسعى البعثة المصرية خلال هذه النسخة إلى تقديم أداء استثنائي يعكس التطور الكبير للرياضة المصرية في المحافل الدولية، وسط معنويات مرتفعة ورغبة قوية من الأبطال والبطلات حصد المراكز الأولى ورفع العلم المصري عالياً في قلب الصين.