وزير الخارجية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسودان لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - شهد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي السيد محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق، يوم الاثنين، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيق لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية بالسودان، وذلك على هامش الجولة الثالثة لمشاورات آلية ٢+٢ لوزراء الخارجية والري بالبلدين، حيث وقع المذكرة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والأستاذ الدكتور عصمت قرشي عبد الله محمد، وزير الزراعة والري السوداني.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والري السودانية من خلال المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التي تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وتجسيداً لحرص مصر على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في السودان الشقيق وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية. وتشمل المذكرة إعادة تأهيل المنشآت المائية المتضررة من الحرب، وتنفيذ مشروعات للحماية من الفيضانات وحصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات لمياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تلبية احتياجات الشعب السوداني ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.