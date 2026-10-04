تغييرات بالجملة في مباراة مصر وجنوب أفريقيا باستاد القاهرة.. 11 تبديلًا لكل منتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - توصل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى اتفاق مع بيتسو موسيماني، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، بشأن منح كل جهاز فني الحق في إجراء 11 تغييرًا خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

ويأتي القرار بهدف توسيع دائرة المشاركة ومنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة الظهور، خاصة أن المباراة تحمل طابعًا تجريبيًا وتأتي ضمن استعدادات المنتخبين للفترة المقبلة.

ويستهدف الجهاز الفني للفراعنة الاستفادة من المواجهة في تقييم البدلاء والعناصر الشابة، إلى جانب منح اللاعبين فرصة اكتساب المزيد من الخبرات الدولية، خصوصًا في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية.

ويخوض منتخب مصر المباراة بعد نهاية مواجهتيه أمام أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، حيث حصد الفراعنة 4 نقاط من المباراتين ويتصدرون المجموعة الثانية.

ويدير اللقاء الحكم الجزائري نبيل بوخالفة، ويعاونه مواطناه حمزة بوزيت وهيثم بويومة.

ويغيب عن صفوف المنتخب المصري محمد صلاح ومحمد عبد المنعم، بعد مغادرتهما المعسكر بالتنسيق مع الجهاز الفني، فيما قرر حسام حسن إراحة هيثم حسن.



تشكيل منتخب مصر



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، عمر مرموش، مصطفى زيكو.

البدلاء: مهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، طارق علاء، عمر فايد، أحمد فتوح، محمود صابر، علي محمود، أحمد سيد «زيزو»، أسامة فيصل، حمزة عبد الكريم.



تشكيل جنوب أفريقيا



حراسة المرمى: تشين.

خط الدفاع: أوكون، سيما، ماتولودي، باساديان.

خط الوسط: بوجينبول، سيثول، ماثيوز.

خط الهجوم: ديثيجان، سينغ، ميلولا.



التفوق لجنوب أفريقيا في المواجهات السابقة



والتقى المنتخبان المصري والجنوب أفريقي في 13 مباراة سابقة، حقق خلالها منتخب جنوب أفريقيا 7 انتصارات، مقابل 5 انتصارات للفراعنة، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

وسجل المنتخب المصري 9 أهداف خلال هذه المواجهات، مقابل 11 هدفًا لمنتخب جنوب أفريقيا.



فارق 48 مليون يورو في القيمة السوقية



وتشير أرقام القيمة التسويقية إلى تفوق منتخب مصر، الذي تبلغ قيمة لاعبيه نحو 96.15 مليون يورو، مقابل 48.15 مليون يورو لمنتخب جنوب أفريقيا.

ويصل الفارق بين المنتخبين إلى 48 مليون يورو، لتقترب القيمة الإجمالية لقائمة الفراعنة من ضعف القيمة السوقية لمنتخب «الأولاد».