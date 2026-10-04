رئيس الاتحاد الأفريقى: إنشاء منطقة تجارة حرة لا يكفى دون تعزيز القدرة الإنتاجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - أكد إيفاريست ندايشيميي رئيس بوروندي ورئيس الاتحاد الافريقي، خلال أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام بمدينة العلمين، أن تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي يتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية لدول القارة، مشددًا على أن إنشاء منطقة للتجارة الحرة لا يحقق أهدافه ما لم تكن هناك قدرة إنتاجية كافية، ودعا إلى إنتاج وتصنيع المواد داخل أفريقيا، بما يسهم في بناء سوق قارية قوية وتحقيق الاستفادة الحقيقية من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

عجز في البنية التحتية والتمويل يعرقل التكامل

وأشار رئيس بوروندي، إلى أن القارة الأفريقية تواجه عجزًا في البنية التحتية والتمويل، خاصة فيما يتعلق بالطرق وشبكات السكك الحديدية والموانئ والبنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن حرية انتقال الأشخاص والخدمات داخل القارة تتطلب شبكات ربط قوية، ودعا الاتحاد الأفريقي إلى وضع قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة في صدارة أجندته، إلى جانب تعزيز إدارة موارد القارة بروح من الحكمة والتضامن والتعاون بما يخدم السلام والتنمية.

النزاعات والإرهاب أبرز التحديات أمام التنمية

وقال إن النزاعات المستمرة تمثل تحديًا رئيسيًا أمام مسيرة التنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى الأوضاع الإنسانية في السودان ومنطقة البحيرات الكبرى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب التحديات الأمنية في منطقة الساحل والتوترات الإقليمية، وشدد على ضرورة مواصلة الاتحاد الأفريقي جهوده لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والانتقال من مرحلة الإنذار المبكر إلى التدخل المبكر، مؤكدًا أن الوقاية أقل كلفة من إعادة الإعمار وتسهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات.

إشادة بالتقدم في مسار التكامل الأفريقي

وأشاد رئيس بوروندي بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية في مسار التكامل، مشيرًا إلى أن التقرير الخاص بحالة التكامل الإقليمي للفترة من 2025 إلى 2026 يعكس حصيلة إيجابية، داعيًا إلى مواصلة العمل وتجاوز التحديات القائمة، كما رحب بتصديق 49 دولة على البروتوكول المرتبط بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أكتوبر 2025، وبالخطوات المتخذة لتفعيل الاتفاق.

وأكد أهمية امتلاك الاتحاد الأفريقي موارد مالية قابلة للتنبؤ تتيح له تنفيذ القرارات التي يتم اعتمادها، مشيدًا بالدول التي عززت مساهماتها في تمويل الاتحاد، وبالجهود الرامية إلى تحقيق السيادة المالية للقارة. كما دعا إلى مواصلة تنفيذ أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مع دعم المؤسسات القارية المعنية بالتنمية والصحة والحوكمة.

تقسيم واضح للأدوار لتعزيز العمل القاري

ودعا رئيس بوروندي إلى وضع تقسيم واضح للأدوار بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، وفق مبدأي التبعية والتكامل، بما يمنع ازدواجية الاختصاصات والمهام ويركز الجهود على تحقيق نتائج ملموسة. واختتم بالتأكيد على أهمية تعزيز الوحدة والتضامن لبناء أفريقيا موحدة ومسالمة، معلنًا افتتاح أعمال الدورة الثامنة للاجتماع التنسيقي نصف السنوي في مدينة العلمين.