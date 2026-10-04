أخبار اليمن : 4 وجبات إفطار لدعم صحة القلب

4 وجبات إفطار لدعم صحة القلبيمكن أن يبدأ الاهتمام بصحة القلب وضغط الدم من وجبة الإفطار، عند اختيار أطعمة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف والدهون الصحية.

ووفق تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث»، قدم أربعة اختصاصيين في التغذية خياراتهم المفضلة للإفطار، لما توفره من عناصر غذائية مرتبطة بصحة القلب والمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم ضمن مستويات صحية.

1- الزبادي اليوناني مع الجوز

تفضل اختصاصية التغذية سيمون هارونيان تناول الزبادي اليوناني السادة مع الفواكه الطازجة أو المجمدة وحفنة من الجوز المفروم.

وتوفر هذه الوجبة البروتين والألياف والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، بينما يضيف الجوز الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب. ويمكن تنويعها باستخدام مكسرات أو بذور غير مملحة، مع إضافة القرفة أو بذور الشيا.

2- الشوفان المنقوع طوال الليل

تختار اختصاصية التغذية سوزان فيشر الشوفان المنزلي المنقوع طوال الليل مع الزبادي اليوناني والتوت الطازج، لسهولة تحضيره وإمكانية إعداده مسبقاً.

ويحتوي الشوفان على «بيتا غلوكان»، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد في خفض الكوليسترول. كما يوفر الموز البوتاسيوم، بينما يحتوي التوت الأزرق والفراولة على مضادات أكسدة، من بينها الأنثوسيانين.

3- العصائر الغنية بالفواكه والخضراوات

تقول اختصاصية التغذية إليزا ليوني إنها تعتمد على العصائر في معظم وجبات الإفطار، وتضيف إليها السبانخ والأناناس والكرز والموز والزبادي اليوناني وبذور الكتان المطحونة.

وتوفر هذه المكونات البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، فيما تضيف بذور الكتان الألياف وأحماض أوميغا-3 النباتية، التي قد تسهم في دعم صحة القلب وتحسين بعض مؤشرات الدهون في الدم.

4- عصيدة دقيق الذرة

تختار اختصاصية التغذية سو إلين آندرسون هاينز عصيدة دقيق الذرة المالحة مع الهيل والفستق وشرائح الأفوكادو، وتستخدم حليب الصويا غير المحلى بدلاً من الحليب المكثف المحلى.

ويوفر حليب الصويا البروتين والإيزوفلافونات، بينما يحتوي الفستق والأفوكادو على البوتاسيوم. كما تشير بعض الأبحاث إلى فوائد محتملة للهيل والإيزوفلافونات في دعم ضغط الدم.

وفي المقابل، توصي الاختصاصية الأشخاص المصابين بأمراض الكلى بمراقبة كمية البوتاسيوم تحت إشراف الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية.

وتشترك هذه الخيارات في التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والدهون الصحية، مع إمكانية تعديل مكوناتها وفق الاحتياجات الغذائية والحساسيات الفردية.