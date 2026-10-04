أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي غوبر

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي غوبر
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ علي محمد أحمد غوبر، أحد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة وطنه ومجتمعه.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/ يحيى محمد غوبر، عضو اللجنة العامة للمؤتمر، عضو مجلس الشورى، وإلى نجل الفقيد عبدالغني علي محمد غوبر وإخوانه، وكافة آل غوبر، بمديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.
سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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