تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. مرموش يقود هجوم الفراعنة في الودية المرتقبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيبدأ به الفراعنة المواجهة الودية أمام جنوب أفريقيا، مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وجاء اختيار الجهاز الفني ليشهد مشاركة مصطفى شوبير في حراسة المرمى، بينما يقود عمر مرموش الخط الهجومي إلى جانب إبراهيم عادل ومصطفى زيكو.



تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، عمر مرموش.

ويبحث منتخب مصر عن تقديم أداء قوي أمام جنوب أفريقيا، خاصة أن المواجهة تأتي ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.



غياب صلاح وعبد المنعم عن المباراة



ويغيب محمد صلاح، قائد المنتخب، عن اللقاء، إلى جانب محمد عبد المنعم، بعدما جرى التنسيق مع الثنائي لمغادرة معسكر الفراعنة.

كما فضل الجهاز الفني إراحة هيثم حسن وعدم الدفع به خلال مواجهة جنوب أفريقيا.



مصر تدخل اللقاء بعد خماسية جنوب السودان



ويخوض المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وافتتح مصطفى زيكو التسجيل للفراعنة في الدقيقة 35، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، ثم أحرز إبراهيم عادل الهدف الثالث، وعاد مرموش ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للمنتخب، بينما اختتم حمزة عبد الكريم الخماسية في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة الثانية، متفوقًا على مالاوي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما جاءت أنجولا ثالثة بنقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان الترتيب دون رصيد.



نبيل بوخالفة يدير مواجهة مصر وجنوب أفريقيا



وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجزائري نبيل بوخالفة، ويعاونه مواطناه حمزة بوزيت وهيثم بويومة ضمن الطاقم التحكيمي للقاء.