منتخب مصر يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 10:29 مساءً - وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض المواجهة أمام جنوب أفريقيا، مساء اليوم الأحد، في ختام معسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويختتم المنتخب المصري معسكره بعد خوض مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، حيث حصد الفراعنة 4 نقاط، ليتصدروا ترتيب المجموعة الثانية.

وأسندت إدارة المباراة إلى الحكم الجزائري نبيل بوخالفة، ويعاونه مواطناه حمزة بوزيت وهيثم بويومة ضمن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة اللقاء.

ويغيب عن صفوف المنتخب المصري خلال المباراة القائد محمد صلاح ومحمد عبد المنعم، بعد الاتفاق على مغادرتهما معسكر الفريق، بينما قرر الجهاز الفني عدم الدفع بهيثم حسن وإراحته من المشاركة.



تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا



استقر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على التشكيل الأساسي الذي يخوض به المنتخب المباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، عمر مرموش، مصطفى زيكو.

البدلاء: مهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، طارق علاء، عمر فايد، أحمد فتوح، محمود صابر، علي محمود، أحمد سيد «زيزو»، أسامة فيصل، حمزة عبد الكريم.



تشكيل جنوب أفريقيا



وعلى الجانب الآخر، أعلن منتخب جنوب أفريقيا تشكيله لمواجهة الفراعنة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: تشين.

خط الدفاع: أوكون، سيما، ماتولودي، باساديان.

خط الوسط: بوجينبول، سيثول، ماثيوز.

خط الهجوم: ديثيجان، سينغ، ميلولا.



الأفضلية التاريخية لجنوب أفريقيا



وتحمل مواجهة الليلة رقم 14 في تاريخ لقاءات المنتخبين على مستوى الفريق الأول، بعدما سبق أن التقيا في 13 مباراة.

وتفوق منتخب جنوب أفريقيا في 7 مواجهات، مقابل 5 انتصارات للمنتخب المصري، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وخلال المواجهات السابقة، أحرز الفراعنة 9 أهداف في مرمى منتخب جنوب أفريقيا، فيما سجل منتخب «الأولاد» 11 هدفًا.

فارق كبير في القيمة السوقية

وتظهر أرقام القيمة التسويقية تفوقًا واضحًا لصالح المنتخب المصري، حيث تصل القيمة الإجمالية للاعبيه إلى نحو 96.15 مليون يورو.

في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لقائمة منتخب جنوب أفريقيا حوالي 48.15 مليون يورو، بفارق يصل إلى 48 مليون يورو لصالح الفراعنة.

وتقترب القيمة الإجمالية لمنتخب مصر من ضعف القيمة السوقية لجنوب أفريقيا، قبل انطلاق المواجهة على استاد القاهرة.