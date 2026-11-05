وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لمركز تميز شركة RSA العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني باستثمارات 5 مليون دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 09:29 مساءً -

300 مهندس ومتخصص مصري بمركز تميز شركة RSA يقدمون خدمات تكنولوجية متقدمة لعملاء الشركة حول العالم

المهندس رأفت هندي: الاستثمارات الجديدة لشركة RSA تعكس نجاح الجهود المبذولة لترسيخ مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمارات في الخدمات التكنولوجية عالية القيمة

افتتح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقر الجديد لشركة RSA العالمية، المتخصصة في حلول أمن الهوية الرقمية والأمن السيبراني، بالقاهرة الجديدة، باستثمارات 5 مليون دولار، في إطار خطط الشركة للتوسع في مصر، وذلك بحضور جريج نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة RSA، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وجيم تايلور، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتجات والاستراتيجيات بالشركة، والمهندس محمود صفراطه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة.

وتُعد RSA شركة أمريكية رائدة عالميا في مجال أمن الهوية الرقمية، وتأمين أنظمة الحاسبات والشبكات، مع التركيز على تقنيات التشفير وتطوير وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، حيث تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتقدمة من الحلول في مجال الأمن السيبراني وحماية الهوية الرقمية، وتقنيات المصادقة دون كلمات مرور، وإدارة الوضع الأمني للهويات الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مخاطر الهوية وإدارتها، بما يعزز قدرة المؤسسات على تأمين هويات المستخدمين وحماية أنظمتها وبياناتها.

وبلغ إجمالي استثمارات شركة RSA في مصر نحو 65 مليون دولار منذ عام 2020، بما يشمل استثمارات المركز الجديد، في إطار توسع الشركة وتعزيز أنشطتها في السوق المصرى.

ويضم مركز تميز الشركة فى مصر نحو 300 مهندس ومتخصص، تتوزع مهامهم على 15 مجالًا تشمل مختلف أنشطة الشركة ومنها هندسة وتطوير المنتجات، والحوسبة السحابية، وتصميم تجربة المستخدم، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إلى جانب المبيعات والتسويق والشؤون المالية والموارد البشرية وإدارة عمليات الإيرادات والتحليلات.

كما يسهم المركز في تطوير عدد من منتجات الشركة العالمية، من بينها منصتا RSA ID Plus، المتخصصة في إدارة الهوية وتأمين الوصول الرقمي، وRSA Agent ID، المتقدمة في اكتشاف وتأمين وحوكمة وكلاء الذكاء الاصطناعي وخوادم بروتوكول سياق النماذج (MCP)، مع التركيز على تلبية المتطلبات الأمنية والتنظيمية للجهات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من القطاعات شديدة التنظيم.

ويأتي افتتاح المقر الجديد لمركز تميز شركة RSA في مصر في إطار خططها التوسعية وتعزيز عملياتها العالمية انطلاقًا من مصر، حيث يقدم المركز خدماته لعملاء الشركة في مختلف أنحاء العالم بست لغات هي الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والإيطالية واليابانية، مستفيدًا من الكفاءات المصرية لخدمة عملاء الشركة حول العالم.

وتستهدف الشركة زيادة عدد العاملين بها في مصر والوصول إلى 400 متخصص بحلول عام 2029، بما يعزز الاستفادة من الكفاءات المصرية في دعم قدراتها العالمية والمساهمة في تطوير منتجاتها وخدماتها.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستثمارات الجديدة لشركة RSA العالمية في مصر تعكس نجاح الجهود المبذولة لترسيخ مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمارات في الخدمات التكنولوجية عالية القيمة، مشيرًا إلى أهمية الخدمات التكنولوجية المتخصصة التي يقدمها مركز تميز شركة RSA في مصر والتي تشمل تطوير حلول متقدمة للأمن السيبراني وأمن الهوية الرقمية، في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه التقنيات، نتيجة للتوسع في الاعتماد على الأنظمة والخدمات الرقمية، والحاجة المتنامية إلى حماية البيانات وتأمين المعاملات، مؤكدًا أن المركز يتيح للكفاءات المصرية المشاركة في تطوير منتجات في تكنولوجيات متقدمة تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

وأضاف أن صناعة التعهيد في مصر تشهد تطورًا نوعيًا يتجاوز تقديم الخدمات التقليدية إلى المشاركة في مختلف مراحل تطوير المنتجات التكنولوجية، بما يشمل مجالات متخصصة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذا التحول يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، ويدعم قدرتها التنافسية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

ومن جانبه قال جريج نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة RSA: يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في القاهرة محطة مهمة في مسيرة نمو أعمال RSA في مصر، ويؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه السوق المصرية. منذ استثمارنا الأول في مصر، توسعت عملياتنا لتشمل جميع جوانب أعمال RSA، بدءًا من حلول الأمن السيبراني وهندسة المنتجات، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والمبيعات والخدمات المهنية. وأصبحت فرق العمل في مصر جزءًا محوريًا من عملياتنا العالمية، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز قدراتنا وتطوير أعمالنا.

وأضاف: " مصر تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات والمواهب المتخصصة، ما يجعلها وجهة جاذبة للشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها العالمية. وأوصي الشركات متعددة الجنسيات باختيار مصر وجهةً لاستثماراتها وتوسعاتها العالمية. ومع مواصلة RSA تطوير حلولها وقدراتها في مجال الأمن السيبراني، ستواصل فرق عملنا في مصر دورها في دفع الابتكار ومساعدة المؤسسات على حماية أصولها الأكثر أهمية".

وأكد المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن افتتاح المقر الجديد لشركة RSA في مصر يعكس ثقة الشركة في الكفاءات المصرية وقدرتها على تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تخدم الأسواق العالمية.

وأوضح أن تنوع أنشطة مركز تميز الشركة في مصر، التي تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات التكنولوجية المتخصصة وتطوير المنتجات والحلول، مضيفا أن هذه التوسعات تدعم جهود الهيئة لجذب الاستثمارات النوعية، وزيادة الصادرات الرقمية من خدمات التعهيد، وتوفير فرص عمل عالية القيمة للشباب المصري.

هذا وقد أجرى المهندس رأفت هندي جولة تفقدية داخل مركز التميز، التقى خلالها عددًا من المهندسين والمتخصصين الشباب، واستمع إلى شرح حول المشروعات التي يشاركون في تنفيذها ومنها مشروعات تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيلي في الأمن السيبراني، مشيدًا بكفاءتهم وتميزهم وقدرتهم على تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة للأسواق العالمية.

وكانت شركة RSA قد وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، خلال القمة العالمية للتعهيد في مصر، في نوفمبر 2025 بهدف دعم خطط الشركة للتوسع في مركز تميزها في مصر وتعزيز التوظيف المحلي والاستفادة من الكفاءات المصرية المحترفة.

وتولي الشركة اهتمامًا بتدريب الكوادر المصرية وتنمية قدراتها المهنية والقيادية، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المتخصصة، تشمل برامج للقيادة، وبرامج للإرشاد المهني، وتدريب عملي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات المصرية وتنظيم برامج التدريب الصيفي ورعاية مشروعات التخرج.

وتتخذ شركة RSA من مدينة برلينغتون بولاية ماساتشوستس الأمريكية مقرًا رئيسيًا لها، فيما تمثل مصر والهند مركزي التميز الرئيسيين لعملياتها العالمية، حيث تضطلعان بدور محوري في دعم أنشطة الشركة وتطوير حلولها التكنولوجية. وتقدم الشركة حلولها عبر منصتها الموحدة لأمن الهوية الرقمية (RSA Unified Identity Platform)، التي تتيح للمؤسسات إدارة هوياتها الرقمية وتأمينها، وتعتمد على حلولها أكثر من 9 آلاف مؤسسة وعميل في 149 دولة حول العالم لتأمين وإدارة ما يزيد على 60 مليون هوية رقمية.