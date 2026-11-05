الرئيس السيسي يحضر عقد قران كريمة شهيد مصر والقوات المسلحة العميد/ محمد سعد مصطفى عياد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - عرفاناً بالجميل ... وتقديراً لشهداء الوطن ... حضر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عقد قران كريمة شهيد مصر والقوات المسلحة العميد/ محمد سعد مصطفى عياد، الذي استشهد أثناء تأدية مهام خدمته الوطنية في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 2014.

واليوم ... يستجيب السيد الرئيس لأميرة كريمة الشهيد البطل عندما خاطبت سيادته في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة عام 2018 بحلم كان يراودها: يوم فرحها بحضور والدها.. فأجابها السيد الرئيس حينها قائلاً: "إن كان يكفيكي إن نحضر فرحك سنحضره".. وعد السيد الرئيس منذ ثماني أعوام ... واليوم كان موعد الوفاء.