مراسل القاهرة الإخبارية: 12 طائرة على الأقل تعرضت لبلاغات تهديد بدول أوروبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بروكسل، إن أوروبا تشهد موجة واسعة من البلاغات المتعلقة بتهديدات تستهدف الطائرات، مشيراً إلى الإبلاغ عن 12 طائرة على الأقل حتى الآن في محيط دول أوروبية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أحدث هذه الوقائع تتعلق بطائرة قادمة من بولندا، جرى إنزالها أو هبوطها في بروكسل بسلام، دون أن تصدر الشرطة البلجيكية أي معلومات تشير إلى وجود أخطار، مؤكداً أن الأمر اقتصر على تلقي تهديد تبين في النهاية أنه بلاغ كاذب، وأن الأمور انتهت بسلام.

وتابع: هذه المشاهد تكررت في 12 دولة أوروبية على الأقل، من بينها إيطاليا التي اضطرت مقاتلاتها إلى مرافقة إحدى الرحلات الجوية والهبوط معها، فضلاً عن وقائع مماثلة في النمسا وفرنسا وبلغاريا، لافتاً إلى أن عدداً من الدول تعرض لبلاغات تهديد مختلفة، ولا تزال هذه البلاغات مستمرة حتى الآن.

وأشار إلى أن ما يحدث يبدو موجة جديدة، خاصة أنه قبل نحو يومين جرى الإبلاغ عن وجود قنابل على متن بعض الرحلات الجوية.

ولفت إلى وقوع هجمات سيبرانية في الثالث من نوفمبر، أي قبل نحو ثلاثة أيام، استهدفت بعض الشركات الكبرى التي تمتلك متاجر وسلاسل سوبر ماركت، وتحديداً الثلاجات الموجودة داخل هذه المتاجر، حيث جرى استهدافها ورفع درجات الحرارة داخلها.

وتساءل المنيري عما إذا كانت هذه الوقائع تمثل الهجمات الهجينة التي تحدثت عنها المفوضية الأوروبية منذ سنوات، والتي كان يُعتقد أن روسيا قد تكون وراءها، أم أنها مخطط جديد يستهدف أمن المواطنين وسلامتهم في دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن المفوضية الأوروبية أعلنت أنها تراقب هذه البلاغات بصورة كبيرة، فيما تحاول الدول الأوروبية جمع أي معلومات تتعلق بها، لا سيما ما يخص الجهات التي أبلغت عن وجود قنابل، والوسائل التي استخدمتها في إرسال تلك البلاغات، سواء عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني أو من خلال الهواتف، فضلاً عن تحديد هوية الجهة التي قدمت البلاغات.