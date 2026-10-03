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وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري (صور)

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  • وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري (صور) 1/7
  • وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري (صور) 2/7
  • وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري (صور) 3/7
  • وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري (صور) 4/7
  • وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري (صور) 5/7
  • وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري (صور) 6/7
  • وصول البحارة المصريين إلى مقديشيو تمهيدًا لسفرهم إلى القاهرة برفقه السفير المصري (صور) 7/7

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وبمتابعة مستمرة من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج لعودة البحارة المصريين من جمهورية الصومالية الفيدرالية إلى أرض الوطن، استقبل السفير محمد صلاح، سفير مصر لدى الصومال البحارة المصريين لدي وصولهم إلى مطار مقديشيو، حيث تم نقلهم على الفور إلى مقر السفارة وسط حراسة مشددة وتوفير الإقامة لهم، تمهيدًا لسفرهم برفقة السفير المصري إلى القاهرة .

 

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في مقديشيو حرصت منذ بدء عملية الاحتجاز على التواصل الدائم مع البحارة وأهاليهم، كما أجرت اتصالات عديدة مع المسئولين بالحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم بونتلاند، بالإضافة إلى ملاك السفينة وحمولتها لمتابعة تطورات الموقف، إضافة إلى الاتصالات التى أجرتها السفارة المصرية في اليمن مع السلطات هناك بتوجيهات من السيد وزير الخارجية.

 

وأكد  السفير أن الاهتمام الأكبر لوزارة الخارجية  طوال فترة الاحتجاز انصب في المقام الأول على ضمان أمن وسلامة البحارة والدفع نحو سرعة الإفراج عنهم، وأعرب عن خالص تهانيه لأهالي البحارة لعودتهم سالمين.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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