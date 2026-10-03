رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: مياه النيل تمثل حياة للشعب المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - حق التنمية وحق الشعوب في المياه لا ينبغي أن يكون بينهما تعارض

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مناقشة خطط التنمية يمثل فرصة مهمة لبحث كيفية تحويل رؤية أجندة أفريقيا 2063 إلى واقع ملموس على أرض الواقع، بما يحقق تغييرًا حقيقيًا في حياة الإنسان الأفريقي، من خلال توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، باعتبارها حقوقًا أساسية يجب أن تكون في صدارة أجندة القارة.

وأضاف أن التركيز خلال المرحلة المقبلة لابد أن ينصب بصورة أكبر على تحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع، بعيدًا عن الاكتفاء بالاستراتيجيات والخطط، مؤكدًا ضرورة الانتقال من مرحلة وضع الرؤى إلى مرحلة تنفيذها وتحويلها إلى حقوق يستفيد منها المواطن الأفريقي بصورة مباشرة.

وأكد جمال الدين أهمية منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مساحة أكبر، خاصة أنها تستطيع المساهمة في تحويل أهداف التنمية إلى حقوق ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز ارتباط التنمية بحقوق الإنسان ويضمن وصول ثمارها إلى مختلف فئات المجتمع.

وتساءل عن مدى إسهام توسيع الفرص الاقتصادية في إتاحة مساحة أكبر أمام المواطنين، مشددًا على أهمية العمل نحو إقامة سوق أفريقية موحدة وعادلة تتيح فرصًا اقتصادية أوسع أمام الشعوب الأفريقية، وتدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن الأمن المائي ليس رفاهية، وإنما هو شريان الحياة للدولة المصرية، مؤكدًا أن الحق في التنمية وحق الشعوب في المياه لا ينبغي أن يكون بينهما تعارض، وإنما يجب تحقيق التوازن الذي يضمن التنمية ويحمي الموارد المائية وحقوق الشعوب.

وأشار إلى أهمية الإدارة الرشيدة للموارد المالية والطبيعية، بما يحقق مصالح الشعوب ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة، مع ضرورة تجنب أي ممارسات من شأنها التسبب في أضرار تمس حقوق الشعوب أو تهدد مصالحها الأساسية.

وأوضح أن استرداد التراث الثقافي المنهوب يمثل حقًا للشعوب الأفريقية، مؤكدًا أن التنمية ليست مجرد شعار، وإنما يجب أن تتحول إلى حقوق ملموسة في التعليم والصحة وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أكد أهمية مشاركة الفئات الأكثر عرضة للتهميش، إلى جانب المرأة والشباب والأطفال ومؤسسات المجتمع المدني، في صياغة وتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، بما يضمن أن تكون أجندة أفريقيا 2063 أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع.

واختتم أحمد إيهاب جمال الدين بالتأكيد على أن حقوق المواطن الأفريقي لابد أن تكون حاضرة بصورة أساسية في أجندة أفريقيا 2063، وأن نجاح هذه الرؤية يقاس بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي وملموس في حياة الشعوب الأفريقية، وتحويل أهداف التنمية إلى حقوق وفرص متاحة للجميع.