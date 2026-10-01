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إحتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.. القوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً للجمهور

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إحتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.. القوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً للجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 03:29 مساءً -  

  

بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً لإستقبال الجمهور خلال الفترة من 3 إلى 6 من أكتوبر الجارى  متضمنة بانوراما حرب أكتوبر، المتحف الحربى القومى بالقلعة، ومتحف الزعيم جمال عبدالناصر ، ومتحف العلمين الحربى.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية والتعريف بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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