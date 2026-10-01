إحتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.. القوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً للجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 أكتوبر 2026 03:29 مساءً -

بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً لإستقبال الجمهور خلال الفترة من 3 إلى 6 من أكتوبر الجارى متضمنة بانوراما حرب أكتوبر، المتحف الحربى القومى بالقلعة، ومتحف الزعيم جمال عبدالناصر ، ومتحف العلمين الحربى.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية والتعريف بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وصون قدسيته.