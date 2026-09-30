وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - جوهر نبيل: العمل والإنجاز والأثر هي المحددات الرئيسية لتقييم أداء كل مسئول، والمنتج الشبابي والرياضي يجب أن يصل إلى القرى والنجوع



عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالمديريات، ومناقشة آليات تطوير الأداء وتعزيز دور المديريات في الوصول بالخدمات والبرامج الشبابية والرياضية إلى مختلف المناطق.

وهنأ الوزير مديري المديريات الجدد، مؤكدًا تقديره واحترامه للقيادات التي أنهت مهامها، والاستفادة من خبراتها في مواقع أخرى، بما يحقق أفضل توظيف للخبرات والكفاءات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن معيار تقييم أي مسئول هو العمل والإنجاز والأثر، مشددًا على أن مدير المديرية لا ينفرد بالإدارة، وإنما يعمل من خلال فريق متكامل، مع ضرورة إشراك وكلاء المديريات والعاملين كافة، وتقديم الكفاءات والدفع بها إلى مواقع المسؤولية.

كما أشار إلى أن تقييم أداء المديريات سيكون بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، في ضوء معدلات العمل والإنجاز، وتصدير الكفاءات، والأثر الذي تحققه المديرية على أرض الواقع.

وشدد الوزير على أهمية النزول المستمر إلى القرى والنجوع، والتواصل المباشر مع العُمد والمسئولين والمواطنين على الأرض، للتعرف على الاحتياجات الفعلية والعمل على تلبيتها، مؤكدًا أن المنتج الشبابي والرياضي يجب أن يصل إلى جميع القرى والنجوع.

واختتم بالتأكيد على أن الجميع يعملون كفريق واحد بهدف مساعدة بعضهم البعض، مع إيلاء الجانب الإنساني والاهتمام بالعاملين أهمية كبيرة.