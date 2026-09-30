منتخب مصر يتقدم فى تصنيف فيفا بعد خماسية جنوب السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:21 صباحاً - تقدم منتخب مصر مركزًا وحيدًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات الوطنية، عقب الفوز العريض الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب السودان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

منتخب مصر يتفوق على جنوب السودان بخماسية

وحقق منتخب مصر انتصارًا كبيرًا على جنوب السودان في مدينة جوبا، ليحصد أول 3 نقاط له في مشوار التصفيات، بعدما كان قد استهل مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

ووفقًا للتحديثات المباشرة على تصنيف «فيفا»، تحرك منتخب مصر مركزًا إلى الأمام بعد الفوز الكبير على جنوب السودان ليحتل المركز الـ23 عالميًا بدلاً من المركز الـ24، في انتظار اعتماد النتائج بصورة رسمية ضمن النسخة الجديدة من التصنيف العالمي.

ويأتي ذلك قبل المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع منتخب مصر مع منتخب جنوب أفريقيا يوم الأحد المقبل، والتي تمثل فرصة جديدة للفراعنة لإضافة نقاط إلى رصيدهم في التصنيف العالمي، في ظل احتساب المباراة ضمن المباريات الدولية المعتمدة من «فيفا».

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الرسمي الجديد يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن يتحدد من خلاله الترتيب النهائي للمنتخبات بعد انتهاء مباريات فترة التوقف الدولي الحالية واعتماد نتائجها.

ويواصل منتخب مصر نتائجه الإيجابية تحت قيادة الجهاز الفني، بعدما نجح في تجاوز تعادله أمام أنجولا بانتصار عريض على جنوب السودان، حيث افتتح مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» التسجيل، قبل أن يضيف عمر مرموش هدفين، فيما سجل إبراهيم عادل الهدف الرابع، واختتم حمزة عبد الكريم خماسية الفراعنة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.