رفع الجلسة الطارئة لمجلس النواب.. وغدا بدء دور انعقاد الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - رفع المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب اجتماع المجلس الغير عادى، بعد الموافقة علي مشروع قانون نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتضمن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون.

ومن المقرر أن يبدأ غدا دور الانعقاد الجديد، حيث أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 398 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث.

ونص القرار- المنشور فى الجريدة الرسمية- على دعوة مجلس النواب للانعقاد فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثالث.مجلس النواب،