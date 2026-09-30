هيئة الدواء المصرية تحذر من 5 إعلانات مضللة لمنتجات غير مسجلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 06:33 مساءً - في إطار دورها الرقابي والتنظيمي للرصد والمتابعة الدورية للبلاغات والأنشطة الإعلانية، أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرات بشأن ضبط عدد من المخالفات الإعلانية الصريحة عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام)، متضمنةً ادعاءات تسويقية مضللة لمنتجات غير مسجلة لدى الهيئة.

تفاصيل المخالفات المرصودة

المنتج: Mesoline

رمز المخالفة: C545/26 و C520/26

الجهة المعلنة: صفحات Regimy-رجيمي و Vuture Egypt عبر منصة "Facebook".

نوع المخالفة: ترويج مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات مضللة حول التخسيس واستهدف الدهون.

المنتج: Deca Hormone

رمز المخالفة: C470/26

الجهة المعلنة: صفحة Green Monster Fit عبر منصة "Facebook".

نوع المخالفة: نشر إعلانات مصورة لمواد هرمونية غير مسجلة.

المنتج: Uncut

رمز المخالفة: C505/26

الجهة المعلنة: حساب vitrah.kids عبر منصة "Instagram".

نوع المخالفة: إعلان فيديو متضمن ادعاءات تسويقية مضللة.

المنتج: Reta (Reta Protocol)

رمز المخالفة: C547/26

الجهة المعلنة: حساب harmzeg عبر منصة "Instagram".

نوع المخالفة: نشر مقاطع فيديو تروج لبروتوكولات علاجية ومستحضرات غير مسجلة.

تنبيهات واستجابة هيئة الدواء:

الموقف التنظيمي: أكدت هيئة الدواء المصرية أن إدراج أي منتج أو إعلان ضمن قوائم المخالفات يمثل موقفها التنظيمي والرقابي القائم على الوقائع المثبتة وقت النشر، ولا يُعد حكماً قضائياً.

تحذير المواطنين: أهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المجهولة، وضرورة تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للهيئة قبل استخدام أي منتج دوي أو صحي.

آليات الإبلاغ: ناشدت الهيئة المواطنين بالإبلاغ عن أي مواد إعلانية مخالفة أو مشتبه بها من خلال:

الموقع الرسمي عبر رابط "هيئة الدواء المصرية".

مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالبيانات الرسمية.

الخط الساخن 15301.

وأكدت الهيئة أن جميع البلاغات والمعلومات يتم التعامل معها بسرية تامة وحماية كاملة للمُبلغين.