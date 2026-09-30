التعليم العالي: مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 03:29 مساءً - مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا مقارنة بالمرتبة 86 خلال أعوام 2025 و2024 و2023

مؤشرات قوية للقاعدة العلمية والبحثية المصرية

مصر في المرتبة 27 عالميًا في تنوع الاقتصاد

المرتبة 22 عالميًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

مصر تأتي ضمن ٣٤ اقتصاد حول العالم والوحيدة في إفريقيا التي لها تجمع ابتكار

أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، والتي أظهرت تقدم مصر 3 مراكز لتحتل المرتبة 83 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 86 خلال أعوام 2025 و2024 و2023.

وأبرز التقرير عددًا من نقاط القوة التي تتمتع بها مصر في مجال الابتكار، من بينها كبر حجم السوق المحلي، وقوة القاعدة العلمية والبحثية، وجودة الجامعات، وتوافر المواهب والكوادر البحثية.

وأشار التقرير إلى أن مصرً جاءت في المرتبة 18 عالميًا في حجم السوق المحلي، والمرتبة 40 في المواهب البحثية، و44 في مؤشر هيرش للوثائق القابلة للاستشهاد، و48 في جودة الجامعات، و54 في عدد الباحثين.

وأشار الى ان مصر من ٣٤ اقتصاد حول العالم والوحيدة في افريقيا التي لها تجمع ابتكار-تجمع القاهرة الكبرى-ضمن أفضل مائة تجمع ابتكار حول العالم.

كما أشار التقرير إلى تنوع الاقتصاد المصري، الذي جاء في المرتبة 27 عالميًا، وبلوغ الإنفاق على البحث والتطوير ما يزيد قليلًا على 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتحتل المرتبة 22 عالميًا، إلى جانب تحسن مؤشرات التصنيع والتصدير عالي التقنية.

ويعكس هذا التقدم الجهود المتواصلة لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تحقيق التنمية.