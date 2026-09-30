الداخلية تضبط (11) شخصًا لاستغلال (9) أحداث في التسول وبيع السلع بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 02:21 مساءً - استمرارًا لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث، تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7) رجال و(4) سيدات، لـ(8) منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم (9) أحداث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.