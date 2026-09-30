أطعمة يومية تساعد على رفع "هرمون السعادة"

يعتمد الجسم في إنتاج السيروتونين على حمض أميني أساسي يُعرف باسم "التريبتوفان"، وهو عنصر لا يستطيع الجسم تصنيعه، بل يحصل عليه من الغذاء.

وتشير الدراسات إلى أن تناول أطعمة غنية بهذا الحمض قد يساعد بشكل غير مباشر في دعم إنتاج السيروتونين، خاصة عند دمجها مع الكربوهيدرات التي تساعد الجسم على امتصاصه بشكل أفضل.

وفيما يلي أبرز الأطعمة الغنية بحمض التريبتوفان..

البيض

يُعتبر البيض من أبرز مصادر التريبتوفان، حيث تشير أبحاث علمية إلى أن البروتين الموجود فيه يساعد على رفع مستوياته في الدم.

كما يحتوي صفار البيض على عناصر غذائية مهمة مثل الكولين والأحماض الدهنية أوميغا-3، إضافة إلى فيتامينات تدعم صحة الدماغ والأعصاب.

الجبن ومنتجات الألبان

تُعد منتجات الألبان، مثل الجبن بأنواعه، من المصادر الجيدة للتريبتوفان. وتشمل الخيارات الغنية به الجبن القريش، والبارميزان، والجبن الشيدر.

ولا تقتصر فوائدها على تحسين المزاج فقط، بل توفر أيضًا الكالسيوم والبروتين الضروريين لصحة العظام والشعور بالشبع.

الصويا والسلمون

تُعد منتجات الصويا مثل التوفو مصدرًا نباتيًا غنيًا بجميع الأحماض الأمينية الأساسية، بما فيها التريبتوفان، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للنباتيين.

أما السلمون، فيجمع بين التريبتوفان وأحماض أوميغا-3 وفيتامين D، وهي عناصر تدعم صحة الدماغ والقلب والعضلات، وقد تساهم في تحسين الصحة العامة.

المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات والبذور على كميات جيدة من التريبتوفان، إلى جانب الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات. وتشير أبحاث إلى أن تناول كمية معتدلة منها يوميًا قد يساعد في دعم صحة القلب، لكن يُنصح بعدم الإفراط بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية.

الديك الرومي

يُعتبر لحم الديك الرومي من البروتينات الكاملة التي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، بما فيها التريبتوفان، ما يجعله خيارًا غذائيًا داعمًا لإنتاج السيروتونين.

ملحوظة:

رغم أن الأطعمة الغنية بالتريبتوفان قد تدعم إنتاج السيروتونين، إلا أن الخبراء يؤكدون أنها ليست "حلًا سحريًا" لتحسين المزاج. فالعوامل المؤثرة على الصحة النفسية متعددة، وتشمل النوم، والنشاط البدني، والتوتر، والحالة الصحية العامة.

كما توضح الأبحاث أن الجمع بين هذه الأطعمة والكربوهيدرات قد يعزز التأثير بشكل مؤقت، لكنه لا يكفي لعلاج اضطرابات المزاج المزمنة.