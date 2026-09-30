طقس الخميس: أجواء خريفية وشبورة كثيفة وأمطار ببعض المناطق والعظمى 30 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 06:33 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 1 أكتوبر 2026، يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الخميس 1 أكتوبر 2026

​القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 22

​الوجه البحري: العظمى 29، الصغرى 21

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28، الصغرى 20

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29، الصغرى 21

​شمال الصعيد: العظمى 31، الصغرى 20

​جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 25

​ الظواهر الجوية الخميس 1 أكتوبر 2026

​شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

​فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً): على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية قد تغزر أحياناً بنسبة ضعيفة (10% تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً): على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.