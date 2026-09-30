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الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال

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الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 12:29 مساءً -  

بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمتابعة مستمرة من د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والاتصالات المستمرة رفيعة المستوى التي أجراها مع المسؤولين الصوماليين واليمنيين، تم الإفراج عن البحارة المصريين الثمانية الذين كانوا مختطفين على متن السفينة M/T Eureka أمام أحد سواحل إقليم بونتلاند في الصومال منذ ٢ مايو الماضي.

 

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي وجه السفارة المصرية في مقديشيو باستقبال البحارة المصريين والاطمئنان عليهم، وتيسير عودتهم إلى مصر على أقرب رحلة طيران.

 

وكان القطاع القنصلي بالوزارة قد التقى، خلال الفترة الماضية، بأهالي المختطفين لاطلاعهم على الجهود المبذولة للإفراج عنهم، كما يسرت السفارة المصرية في مقديشيو، خلال فترة الاختطاف، اتصالات البحارة مع ذويهم للاطمئنان عليهم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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