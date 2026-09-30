رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقي نائب مفوض الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية لبحث تعزيز التعاون الرقابي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور يانغ شينغ، نائب مفوض الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية (NMPA)، بحضور الدكتور خالد ناظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من ممثلي الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية، وذلك خلال زيارته إلى الصين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الرقابي، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في القطاع الدوائي.

واستعرض الدكتور علي الغمراوي خلال اللقاء أبرز المقومات التي تتمتع بها مصر في مجالي الصناعات الدوائية واللقاحات، إلى جانب التطورات التي شهدتها المنظومة الدوائية على المستويين التنظيمي والتصنيعي، بما يعزز تنافسية القطاع الدوائي المصري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية وبوابة للأسواق الأفريقية.

وأكد الدكتور الغمراوي أن التطورات التنظيمية والتصنيعية التي تشهدها مصر تمثل قاعدة قوية لتوسيع نطاق التعاون الدولي، ودعم نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في تعزيز استدامة وأمن الإمدادات الدوائية واللقاحات.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون المصري الصيني والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة، بما يتكامل مع القدرات التصنيعية والإطار التنظيمي في مصر، ويدعم تطوير الصناعات الدوائية واللقاحات، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع الدوائي.

ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات تصنيع المستحضرات الدوائية واللقاحات، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والممارسات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز التنسيق المؤسسي بين هيئة الدواء المصرية والهيئة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية، وتطوير أطر التعاون المشترك، ودعم الشراكات بين الجانبين في القطاع الدوائي.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير القدرات التنظيمية والتصنيعية، ودعم نقل التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية وبوابة للأسواق الأفريقية.