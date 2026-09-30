انطلاق اجتماع تشريعية النواب حول تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 سبتمبر 2026 12:29 مساءً - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لقاء، في حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، ووزير المجالس النيابية المستشار هاني عازر، لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد.

كان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى عقد اجتماع غير عادي، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل، وذلك بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

يأتي الاجتماع غير العادي قبل يوم واحد فقط من انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر افتتاحه غدًا الخميس، الأول من أكتوبر 2026.

اجتماع غير عادي قبل انطلاق الدور الجديد بـ24 ساعة

ويكتسب اجتماع اليوم أهمية خاصة من توقيته، إذ يسبق مباشرة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني، ليجتمع أعضاء مجلس النواب لنظر مشروع القانون العاجل قبل العودة مجددًا إلى القاعة غدًا لبدء دور الانعقاد الجديد.

11 صباحًا.. انطلاق دور الانعقاد الثاني

ويفتتح مجلس النواب جلساته في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الخميس، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026، بدعوة المجلس للانعقاد وافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

الخميس الأول من أكتوبر يفتح أبواب البرلمان

ويتزامن افتتاح دور الانعقاد الجديد مع الخميس الأول من شهر أكتوبر، في اتساق مع الإطار الدستوري المنظم لانعقاد مجلس النواب، لتبدأ بعدها أعمال المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني.