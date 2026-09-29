النقل: زيادة رسوم استعمال مرور السيارات على طريق وادى النطرون - العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 01:21 مساءً - ​نشرت "الوقائع المصرية" قرار الفريق مهندس كامل عبد الهادي الوزير وزير النقل، رقم 565 لسنة 2026 القاضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 412 لسنة 2019، وذلك بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للطرق العامة ونقل البضائع والضريبة على القيمة المضافة، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.

​تفاصيل الزيادة بمحطات التحصيل

​تضمن القرار في مادته الأولى النص على زيادة رسم استعمال مرور السيارات على طريق وادى النطرون العلمين لعدد (1) محطة تحصيل رسوم وفقًا للجدول المرفق بالقرار.

​وتوضح الجداول المرفقة بالقرار تفاصيل الرسوم الجديدة (شاملة التحسين والضريبة والتأمين الصحي) بمحطة تحصيل وادى النطرون - العلمين لتكون كالتالي:

​سيارات ملاكي: 20 جنيهاً (بدلاً من 10 جنيهات).

​ميكروباص: 20 جنيهاً (بدلاً من 10 جنيهات).

​أتوبيس: 30 جنيهاً (بدلاً من 20 جنيهاً).

​وفي حال الهرب من سداد الرسوم المقررة يتم التصالح بعد سداد غرامة مقدارها مائة جنيه طبقًا للمادة (14) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 بشأن الطرق العامة.

​فئات الاشتراكات الشهرية والربع سنوية

​كما تضمن الجدول المرفق فئات اشتراكات رسوم استعمال الطرق (شاملة الضريبة على القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي) لطريق وادى النطرون - العلمين (طول الطريق 135 كم، لعدد 1 محطة) كالتالي:

​اشتراك لمدة شهر: ملاكي 500 جنيه، ميكروباص 1200 جنيه، أتوبيس 1600 جنيه.

​اشتراك لمدة ثلاثة أشهر: ملاكي 1300 جنيه، ميكروباص 3200 جنيه، أتوبيس 4300 جنيه.

​موعد النشر والتنفيذ

​نصت المادة الثانية من القرار على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على أن يتم العمل به من تاريخ نشره، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه، وجاء القرار بتوقيع الفريق مهندس كامل عبد الهادى الوزير، وزير النقل.