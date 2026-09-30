الفيلم الوثائقي "مفيش راجل بيعيط" ينافس في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي ينافس الفيلم الوثائقي مفيش راجل بيعيط للمخرج محمد مصطفى في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي التي ت إقرأ المزيد

ينافس الفيلم الوثائقي "مفيش راجل بيعيط" للمخرج محمد مصطفى في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي التي تقام في الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر.

وتم الكشف عن الصور الأولى للفيلم الذي تدور قصته حيث تدخل الكاميرا عالم جاردات الملاهي الليلية في القاهرة ولاعبي كمال الأجسام. رجال بأجساد ضخمة يستعرضون القوة، لكن وراء العضلات هشاشة يخفونها. ومع اقتراب الكاميرا من عربي وأصحابه، تظهر الشروخ في صورة الرجل القوي. وفي الطريق، يواجه المخرج نفسه: شكوكه كصانع أفلام، ومخاوفه كرجل. فيلم صُنع على مدار عشر سنوات.

"مفيش راجل بيعيط" سيناريو وإخراج محمد مصطفى في أولى تجاربه الطويلة، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير محمود لطفي، والمونتير أحمد مجدي مرسي، ومصمم الصوت مايكل فوزي، ويشهد الفيلم الوثائقي ظهور كلٍ من عبد الله العربي وأحمد حمدي وهيثم الإسناوي وفارس سيد.

الفيلم من إنتاج هالة لطفي (حصالة فِلم)، بمشاركة فيليب م. راوبيه (Die Neue Lux) وتوزيع شركة Cult Film Hustle، وإنتاج مشترك مع صندوق البحر الأحمر السينمائي وكان مشروع مفيش راجل بيعيط قد فاز بجائزة مؤسسة روبرت بوش في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما حصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، والمورد الثقافي، وFilm Independent.

محمد مصطفى، مخرج أفلام مقيم في القاهرة، عمل منذ عام 2011 كمخرج وكاتب سيناريو ومونتير ومساعد مخرج ومنتج في العديد من الأفلام. في عام 2015، قام بإخراج الفيلم الوثائقي تشكيل من إنتاج سيماتيك القاهرة وأتيليه فاران، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في Rencontres de l’Images، وفي عام 2022، شارك في كتابة ومونتاج فيلم نور على نور، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية (CPH:DOX).