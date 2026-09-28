رئيس أنجلو جولد أشانتى خلال لقاءه الرئيس السيسي: مصر تمثل إحدى الوجهات الاستثمارية ذات الأولوية للشركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 12:37 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ألبرتو كالديرون" الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، على هامش افتتاح أعمال منتدى "مصر للتعدين 2026"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن جانب الشركة "ستيوارت بايلي"، مدير الشئون المؤسسية، و "هدى أحمد العسقلاني" رئيس الشركة في مصر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد في مستهل اللقاء تقديره للشراكة الاستراتيجية مع شركة "أنجلو جولد أشانتي"، المشغلة لمنجم السكري للذهب، مشدداً على اهتمام الدولة المصرية بدعم استثمارات الشركة في مصر وتوفير البيئة الملائمة لنمو أعمالها. كما أعرب عن تطلع مصر إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع الشركة من شراكة ترتكز على تشغيل منجم السكري إلى شراكة استراتيجية أشمل في قطاع التعدين المصري، تمتد إلى مجالات الاستكشاف، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

كما شهد اللقاء استعراضاً لتطورات أعمال الشركة وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصرية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع التعدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن ألبرتو كالديرون أعرب عن اعتزازه بلقاء الرئيس، مشيداً بالدعم المتواصل الذي توليه الدولة المصرية للشركة، وما تبذله الجهات المعنية من جهود لتذليل أي تحديات قد تواجه أنشطتها في مصر. كما استعرض تطورات استثمارات الشركة الرئيسية في مصر ومختلف الدول التي تنشط بها حول العالم، مؤكداً أن مصر تمثل إحدى الوجهات الاستثمارية ذات الأولوية للشركة. وأوضح أن "أنجلو جولد أشانتي" تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في عدد من المواقع الواعدة بقطاع التعدين المصري، بما يعزز من فرص اكتشاف وتطوير مشروعات جديدة على غرار منجم السكري.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد كذلك نقاشاً موسعاً حول آفاق توسيع برامج الاستكشاف التي تنفذها الشركة في مصر، ولا سيما في مجال تعدين الذهب، حيث أكد الرئيس حرص الدولة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة الشركة وتيسير أعمالها، في إطار استراتيجية مصر للتوسع في قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها هذا القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.