الأرصاد الجوية : أجواء خريفية وتحذير من شبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 11:17 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة الاثنين 28 سبتمبر

​القاهرة الكبرى: العظمى 32 - الصغرى 22

​الوجه البحري: العظمى 31 - الصغرى 21

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 - الصغرى 22

​السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 - الصغرى 21

​شمال الصعيد: العظمى 34 - الصغرى 20

​جنوب الصعيد: العظمى 41 - الصغرى 25

​الظواهر الجوية الاثنين 28 سبتمبر

​شبورة مائية: من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة: قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.

​فرص لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من جنوب البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.