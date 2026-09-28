أخبار مصرية

وزير الصحة يبحث مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

وزير الصحة يبحث مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 12:37 مساءً -  

عقد الدكتور خالد عبدالغفار،  وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد مجموعة «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في القطاع الصحي.

 

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 424 إلى 495 سريرًا.

 

 

ووجّه الوزير بضرورة الإسراع في وتيرة التنفيذ، مع إعداد خطة زمنية محددة لإنهاء أعمال الفرش الطبي وغير الطبي، ومراجعة منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان جاهزية المستشفى وتشغيلها وفق أعلى معايير الكفاءة.

 

 

وحضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى ، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق، والدكتور تامر مدكور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، إلى جانب ممثلي الهيئة الهندسية.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا