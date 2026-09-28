وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 سبتمبر 2026 01:37 مساءً - تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة كمجتمع عمراني متكامل ضمن مدن الجيل الرابع بالقرب من موانئ الأدبية والعين السخنة، وعددٍ من الطرق والمحاور الرئيسية.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول ما تشهده مدينة السويس الجديدة من مشروعات في مختلف القطاعات، ومكونات المرحلة العاجلة المقامة على مساحة 300 فدان ضمن المرحلة الأولى، وما تم إنجازه من مشروعات بها، حيث شملت المتابعة موقف المشروعات السكنية والخدمية ومشروعات المرافق، فضلًا عن أعمال تطوير الطرق والبنية الأساسية ورفع الكفاءة بالمدينة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، واستكمال الأعمال المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الحفاظ على جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين جهاز المدينة والشركات المنفذة، وسرعة تلافي أي ملاحظات تظهر خلال مراحل التنفيذ.

كما تضمن التقرير نتائج الجولة التفقدية التي أجراها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وعددٌ من مسئولي الهيئة، بمواقع المشروعات السكنية والخدمية والتنموية بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولي الجهاز.

وشملت الجولة متابعة مستجدات مشروع الإسكان الحر، حيث تم الاطلاع على الأعمال النهائية والاستعدادات الخاصة بتسليم الوحدات، ومراجعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، ويضم المشروع 86 عمارة بإجمالي 2064 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع «ديارنا»، الذي يضم 5 عمارات بإجمالي 130 وحدة سكنية، بمساحات تصل إلى 120 مترًا مربعًا للوحدة، مع الوقوف على معدلات إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وتضمنت الجولة كذلك متابعة موقف مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 33 فصلًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مبنى المدرسة، ويجري استكمال أعمال السور، إلى جانب تفقد الحضانة النموذجية ومتابعة التجهيزات النهائية ومدى جاهزيتها للتشغيل.

كما شملت الجولة السوق التجارية، التي تضم 7 محال تجارية وصيدلية، والتي تم طرحها ضمن أول مزاد علني بمدينة السويس الجديدة، وشهد بيع جميع الوحدات المطروحة، بجانب الاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين بالمركز التكنولوجي لجهاز المدينة، وموقف إنجاز المعاملات والإجراءات، بما يسهم في تيسير حصول المتعاملين على الخدمات.

كما تم تفقد المبنى الإداري لجهاز المدينة، ومراجعة الأعمال والتجهيزات ومستوى الجاهزية، بما يدعم انتظام العمل وتوفير بيئة مناسبة للعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام بالمناطق الجاري تنفيذ الأعمال بها، والاطلاع على معدلات زراعة الأشجار وتنفيذ المسطحات الخضراء، بما يعزز المظهر الحضاري للمدينة، ويتكامل مع المشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها.

وتناول التقرير كذلك متابعة عدد من مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب مشروعات المرافق الرئيسية بمدينة السويس الجديدة، ومنها أعمال تنفيذ كوبري الربط الاستراتيجي، التي تشمل تنفيذ الأساسات العميقة والقواعد العادية والمسلحة، وصب الأعمدة، وتركيب الكمرات سابقة الصب، إلى جانب أعمال الحفر الخاصة بالحائط الساند لرامب (B)، الذي يمثل مسار الخروج من مدينة السويس الجديدة إلى طريق السويس – السخنة.

كما تم متابعة أعمال محطة رفع المياه الرئيسية «البوستر»، التي بلغت نسبة تنفيذها مرحلة متقدمة، حيث تم استعراض مستجدات الأعمال وموقف تنفيذ المكونات الرئيسية للمحطة، ومتابعة الأعمال المتبقية تمهيدًا لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة وفقًا لاحتياجات مراحل التنمية بالمدينة.

وترتبط المحطة بالخزان الأرضي الرئيسي، بسعة 10 آلاف متر مكعب، بما يعزز كفاءة منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب، ويدعم قدرتها على استيعاب الاحتياجات المتزايدة بالتزامن مع التوسع العمراني ومراحل التنمية الجديدة.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، تم متابعة أعمال محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وشبكات الغاز الرئيسية والفرعية، التي بلغت نسبة تنفيذها نحو 95%، مع الوقوف على الأعمال المتبقية تمهيدًا لاستكمال أعمال الربط والتشغيل، بما يدعم جاهزية منظومة الغاز بالمدينة.

وفي قطاع الكهرباء، تناول التقرير نتائج جولة المهندسة أسماء مخلوف لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بموقع محطة المحولات الرئيسية، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر سور المحطة بطول 800 متر، مع متابعة موقف الأعمال التنفيذية ومعدلات تقدمها.

وتُنفذ المحطة بجهد 220/22/22 ك.ف، وبقدرة إجمالية تبلغ 240 ميجا فولت أمبير، مع إمكانية التوسع مستقبلًا بإضافة محول ثالث، بما يتيح زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة ومواكبة الاحتياجات الكهربائية المتوقعة مع امتداد مراحل التنمية بالمدينة.

وتخدم المحطة احتياجات المرحلة الأولى من مدينة السويس الجديدة، المقامة على مساحة 2200 فدان، بما يعزز جاهزية منظومة الكهرباء ويدعم استدامة الخدمات الأساسية اللازمة لاستمرار أعمال التنمية والتوسع العمراني.

وتضمن التقرير أيضًا أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي، باعتباره أحد المحاور الحيوية بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة، حيث جرى الوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال لتحسين حالة الطريق والارتقاء بمستوى جاهزيته، بما يتناسب مع طبيعة الحركة وحجم الاستخدام، ويدعم انسيابية حركة المركبات.

كما أشار التقرير إلى مواصلة أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء بمختلف مناطق المدينة، بما يضيف لمسات جمالية مميزة على الطرق والمحاور والمناطق السكنية والخدمية.

وتضم المدينة تنوعًا من الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة، من بينها البوانسيانا، وكاسيا نيدوزا، والجهنمية، والتفلة، وتيكوما، والهيبسكس، والونكا، إلى جانب أشجار الفيكس والديدونيا والأسيجة الخضراء، فضلًا عن أنواع متعددة من النخيل التي تزين المحاور الرئيسية.